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ТАСС

В Бундестаге раскритиковали главу ведомства канцлера за слова о поставках оружия Киеву

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Германский бундестаг в Берлине
Германский бундестаг в Берлине.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Вольфганг Шмидт ранее выступил в поддержку позиции правительства ФРГ относительно поставок Киеву тяжелых вооружений, которое до сих пор уклоняется от передачи Украине такого рода техники

БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман резко раскритиковала заявления главы ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганга Шмидта, сравнившего призывы поставить Украине боевые танки Leopard 2 с надеждами Третьего рейха на баллистическую ракету V2.

"Я предлагаю Вольфгангу Шмидту немного углубить познания в оружии. Тогда бы он так же быстро понял, что сравнение с нацистским оружием не только совершенно неуместно, но и просто неправильно", - сказала Штрак-Циммерман в субботу агентству DPA.

В четверг на дискуссионном мероприятии в Берлине Шмидт выступил в поддержку позиции правительства ФРГ относительно поставок Киеву тяжелых вооружений, которое до сих пор уклоняется от передачи Украине такого рода техники. При этом глава ведомства федерального канцлера сравнил призывы к поставкам немецких танков Leopard 2 с надеждами, которые возлагались в нацистской Германии на ракету V2, которую некоторые называли "чудо-оружием".

"Иногда у меня возникает искушение назвать это немецким синдромом V2, - сказал Шмидт, - что существует чудо-оружие, которое, как по волшебству, гарантирует, что цель будет достигнута". "И теперь Leopard 2 <...> - это чудо-оружие, которое положит конец войне. Этого не будет", - резюмировал он.

V2 (Vergeltungswaffe-2) - первая в мире баллистическая ракета дальнего действия, разработанная немецким конструктором Вернером фон Брауном и принятая на вооружение вермахта в конце Второй мировой войны. Применялась для запугивания, поражая в основном мирное население. В основном обстрелу подвергалась территория Великобритании, в особенности Лондон. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Украина
Продукция
Leopard-2
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