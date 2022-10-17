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В США объяснили опасность российских систем ПВО

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ЗРК С-400
ЗРК С-400.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Российские системы противовоздушной обороны опасны для американских самолетов F-35, поскольку угроза со стороны наземных систем подавления авиации оказалась очень серьезной, объяснил высококвалифицированный специалист американской армии Крис Осборн в статье для The National Interest.

По его словам, зенитно-ракетные комплексы могут менять рабочие частоты и обладают высокой маневренностью. Кроме того, они видят самолеты на расстоянии в несколько сотен километров.

Угроза со стороны наземных сил и средств ПВО является серьезной проблемой, потому что сегодняшние ЗРК видят самолеты на удалении в несколько сотен километров, а радиолокационные средства кругового обзора способны засекать даже самолеты-невидимки.

«Кроме того, в современной и будущей единой системе ПВО используются более быстродействующие компьютеры, связанные в единую сеть и способные обнаруживать цели, работая в более широком диапазоне частот. Российские комплексы С-300 и С-400 считаются одними из лучших в мире», — указал Осборн.

Он добавил, что в настоящее время разработчики F-35 оценивают его возможность противостоять сегодняшним и будущим средствам ПВО, в этой области предстоит значительная работа с учетом регулярного появления самых современных и высокотехнологичных средств противовоздушной обороны.

Ранее журнал Military Watch сообщил, что российский истребитель Су-35 получил обзорно-локационную систему ОЛС-35, которая разработана для поиска стелс-истребителей. ОЛС-35 позволяет поддерживать ситуационную осведомленность без радаров. Это снижает заметность самолета.

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