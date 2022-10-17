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ЦАМТО

Расчеты ОТРК "Искандер-М" Восточного военного округа успешно выполняют боевые задачи в зоне СВО

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Ракетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 14 октября. Расчеты ОТРК "Искандер-М" ракетных войск и артиллерии ВВО продолжают выполнять боевые задачи в зоне СВО на территории Украины. Видеоролик представлен на сайте Минобороны РФ.

Как говорится в комментарии к видеоролику, военнослужащие в круглосуточном режиме несут боевое дежурство и готовы в любой момент нанести молниеносный ракетный удар по вновь выявленным важным целям противника.

ОТРК "Искандеры-М" – многофункциональные комплексы, в зависимости от выбранной цели они могут наносить удары, как баллистическими, так и крылатыми ракетами.

Огибая рельеф местности и минуя средства ПВО противника, ракета наносит точный удар с наиболее выгодного угла.

"Осуществили пуск баллистической ракетой. Были уничтожены две пусковые установки HIMARS, склад боеприпасов и живая сила противника", – рассказал о выполнении боевых задач в зоне СВО командир расчета РСЗО "Искандер-М" Дмитрий.

"Машина легендарная. Совершила более 30 боевых пусков", – поделился Сергей, номер расчета ОТРК "Искандер-М". "Понимаем, что от нашей работы зависит продвижение наших войск вперед", – добавил он.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
HIMARS
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
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