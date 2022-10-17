МИД РФ: Москва благодарна Африке за единую позицию по Украине на принципах нейтралитета

Замглавы ведомства Михаил Богданов отметил, что в случае последнего голосования по проектам резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине среди воздержавшихся стран более половины - это африканские государства

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россия благодарна странам Африки за консолидированную позицию по ситуации вокруг Украины на основе принципов нейтралитета и невмешательства в конфликты за пределами континента. Об этом заявил в пятницу спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, выступая в МГИМО на пленарной сессии XIV Конвента Российской ассоциации международных исследований (РАМИ).

"Мы признательны консолидированной позиции наших африканских друзей по ситуации вокруг Украины, которая выражается в нейтралитете и невмешательстве во всякого рода конфликты, лежащие за пределами Африки. Даже в случае последнего голосования по провокационным проектам резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине среди воздержавшихся стран более половины - это африканские государства", - отметил высокопоставленный дипломат.

Генеральная Ассамблея ООН приняла в среду антироссийскую резолюцию по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также по ситуации на Украине. В поддержку резолюции проголосовали 143 страны, против - 5, воздержались - 35. Резолюция также содержит призыв к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров.