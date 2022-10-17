КНДР произвела порядка 170 артиллерийских выстрелов в буферную зону, заявили южнокорейские военные

Военные учения в честь 85-летия со дня основания Корейской Народной армии в Северной Корее. 26 апреля 2017.

Гонконг. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Северная Корея произвела около 170 артиллерийских выстрелов по морским "буферным зонам", установленным в соответствии с межкорейским соглашением о снижении военной напряженности 2018 года, сообщили южнокорейские военные.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи зафиксировал, что Север произвел около 130 артиллерийских выстрелов в Желтое море из провинции Хванхэ между 1:20 и 1:25 утра пятницы (19:20-19:25 по мск), а также около 40 артиллерийских выстрелов в Японское море из провинции Канвондо между 2:57 и 3:07 (20:57 и 21:07 по мск).

Отмечается, что артиллерийские выстрелы пришлись на восточную и западную буферные зоны к северу от фактической межкорейской морской границы, которая была очерчена в соответствии с Всеобъемлющим военным соглашением двух Корей, подписанным в 2018 году.

В Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи назвали действия Пхеньяна явным нарушением соглашения между двумя Кореями.

"Такие продолжающиеся провокации со стороны Северной Кореи являются актами, которые подрывают мир и стабильность не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе", - говорится в заявлении военных.

"В связи с этим мы серьезно предупреждаем (Север) и настоятельно призываем его немедленно остановить провокации", - добавили в комитете начальников штабов.

Как сообщалось, военные КНДР в ночь с четверга на пятницу осуществили запуск баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Запуск был произведен из района Сунан в Пхеньяне в 1:49 утра (19:49 по мск).

Согласно министерству обороны Южной Кореи, ракета КНДР пролетела около 700 км с наивысшей точкой около 50 км на максимальной скорости 6 Махов.

В свою очередь, Северная Корея заявила, что приняла контрмеры на "провокационные действия" южнокорейских военных в приграничной зоне.

"13 октября в районе перед 5-м корпусом нашей армии южнокорейские войска вели артобстрелы более 10 часов. Мы, считая провокационные действия южнокорейских военных (...) серьезными, приняли сильные военные контрмеры", - говорится в заявлении представителя Генштаба Корейской народной армии (КНА), опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).