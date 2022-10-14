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ЦАМТО

ВВС Пакистана работают над интеграцией недавно приобретенных БЛА "Байрактар TB2" в систему ПВО страны

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Байрактар-ТБ2
Байрактар-ТБ2.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Aziz Karimov

ЦАМТО, 13 октября. ВВС Пакистана работают над интеграцией недавно приобретенных турецких беспилотных летательных аппаратов "Байрактар TB2" в систему ПВО страны.

Как сообщает Janes.com, пакистанские ВВС недавно провели учения по ПВО с применением БЛА.

На видеозаписи учений ВВС продемонстрировали применение двух разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов "Байрактар TB2" турецкой компании Baykar Defense и, как минимум, трех тактических БЛА "Фалко" итальянской Leonardo Airborne and Space Systems.

Как удалось выяснить Janes.com, БЛА интегрируются в систему ПВО Южного воздушного командования ВВС Пакистана. Начальник штаба (командующий) ВВС Пакистана маршал авиации Захир Ахмед Бабер Сидху недавно посетил одну из авиабаз Южного командования, чтобы оценить интеграцию недавно приобретенных БЛА в оперативную структуру ВВС.

Напомним, что впервые неофициальная информация о покупке Пакистаном БЛА "Байрактар TB2" появилась в январе 2022 года. В марте 2022 года Департамент по связям с общественностью ВВС Пакистана в рамках мероприятий, связанных с поставкой новых истребителей J-10C, опубликовал видеоролик, в котором были продемонстрированы БЛА "Байрактар TB2" и "Акинчи" производства турецкой Baykar Defense.

Размещение видео на официальной странице ВВС Пакистана стало первым подтверждением того, что Пакистан стал покупателем турецких БЛА. Тем не менее, официальные лица ВВС Пакистана до сих пор не раскрывают информацию о количестве, стоимости и сроках поставки БЛА.

Позднее, в июне текущего года, один из БЛА был замечен на спутниковых снимках авиабазы "Мюрид" ВВС Пакистана, наряду с двумя наземными станциями управления и разнообразным вспомогательным оборудованием. Как правило, одна станция обеспечивает управление до трех БЛА. Это может свидетельствовать о том, что ВВС Пакистана получили не менее 6 БЛА.

База "Мюрид" расположена в округе Чаквал пакистанской провинции Пенджаб. Расстояние от авиабазы до индийского Амритсара составляет 243 км, что позволяет использовать БЛА для контроля обстановки в приграничных районах.

В недавно опубликованном документе "Политика национальной безопасности (2022-2026 гг.)" Пакистан заявил, что его "соединяют братские узы с Турцией", основанные на культурной, религиозной и исторической близости. Как было подчеркнуто, Исламабад привержен дальнейшему улучшению двусторонних экономических связей и оборонному сотрудничеству с Турцией.

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Пакистан
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