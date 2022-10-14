Макрон призвал меньше говорить о ядерной угрозе и прилагать больше усилий для мира

Необходимо избегать любой эскалации конфликта, отметил французский лидер

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что нужно меньше говорить о ядерной угрозе и больше работать над созданием условий для возвращения к миру. Об этом он заявил в среду в эфире телеканала France 2.

"Я всегда говорил правду французам. Россия обладает ядерным оружием, Франция тоже. В этой области наша доктрина совершенно ясна. Сдерживание работает, но чем меньше мы будем об этом говорить, тем больше это будет вызывать доверия", - сказал Макрон.

"Мы должны помогать Украине сопротивляться, но необходимо избегать любой эскалации конфликта", - отметил французский президент. "Необходимо, чтобы эта война не расширялась ни географически, ни вертикально - то есть в плане использования оружия массового уничтожения", - заявил он.

По словам Макрона, он "обсуждал этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным".

"Надо создавать условия для переговоров о возвращении мира", - сказал французский лидер.