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ТАСС

Макрон призвал меньше говорить о ядерной угрозе и прилагать больше усилий для мира

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Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон.
Источник изображения: © AP Photo / Aurelien Morissard

Необходимо избегать любой эскалации конфликта, отметил французский лидер

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что нужно меньше говорить о ядерной угрозе и больше работать над созданием условий для возвращения к миру. Об этом он заявил в среду в эфире телеканала France 2.

"Я всегда говорил правду французам. Россия обладает ядерным оружием, Франция тоже. В этой области наша доктрина совершенно ясна. Сдерживание работает, но чем меньше мы будем об этом говорить, тем больше это будет вызывать доверия", - сказал Макрон.

"Мы должны помогать Украине сопротивляться, но необходимо избегать любой эскалации конфликта", - отметил французский президент. "Необходимо, чтобы эта война не расширялась ни географически, ни вертикально - то есть в плане использования оружия массового уничтожения", - заявил он.

По словам Макрона, он "обсуждал этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным".

"Надо создавать условия для переговоров о возвращении мира", - сказал французский лидер. 

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