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ТАСС

Глава Роскосмоса сообщил о форсированной работе по созданию Российской орбитальной станции

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Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов
Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

При этом Юрий Борисов отметил, что российская сторона штатно работает на МКС

БАЙКОНУР /Казахстан/, 13 октября. /ТАСС/. Роскосмос в настоящий момент форсированно ведет работы, касающиеся создания национальной орбитальной станции. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов журналистам в четверг.

"Мы сейчас форсированно ведем работы по созданию Российской орбитальной станции", - сказал Борисов.

По словам главы Роскосмоса, сейчас российская сторона штатно работает на МКС и будет работать, пока не примет решение о выходе из проекта. "Выход предусматривает длительные процедуры", - добавил он.

28 июля Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года принято, при этом все обязательства перед партнерами будут выполнены. 29 июля в эфире телеканала "Россия-24" глава Роскосмоса пояснил, что точный срок выхода России из программы МКС будет зависеть от состояния станции.

Позже Борисов сообщил журналистам, что сотрудничество по проекту МКС будет зависеть от технического состояния станции, с высокой степенью вероятности оно продлится до 2028 года. 

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Казахстан
Россия
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Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
МКС
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