Глава Роскосмоса заявил о снижении эффективности исследований из-за неисправностей на МКС

Проблему признают и американские коллеги, отметил Юрий Борисов

БАЙКОНУР /Казахстан/, 13 октября. /ТАСС/. Неисправности есть на Международной космической станции (МКС), они снижают эффективность выполнения научной программы. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов журналистам в четверг.

"Неисправности, к сожалению, присутствуют, тратится много времени на их устранение. Эффективность научных исследований из-за этого падает. Это признают и американские коллеги", - заявил Борисов.

По словам главы Роскосмоса, есть различного рода технические комитеты, в которых присутствуют в том числе российские специалисты. Они решают вопросы с функционированием, работоспособностью, обеспечением станции.

28 июля Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года принято, при этом все обязательства перед партнерами будут выполнены. 29 июля в эфире телеканала "Россия-24" глава Роскосмоса пояснил, что точный срок выхода России из программы МКС будет зависеть от состояния станции.

Позже Борисов сообщил журналистам, что сотрудничество по проекту МКС будет зависеть от технического состояния станции, с высокой степенью вероятности оно продлится до 2028 года.