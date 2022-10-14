В посольстве РФ считают, что власти Канады не скрывают цели Запада по доминированию в мире

Заявления вице-премьера страны Христи Фриланд в диппредставительстве назвали неоимпериалистическим манифестом

ОТТАВА, 13 октября. /ТАСС/. Заявления канадского вице-премьера Христи Фриланд, сделанные ей 11 октября в американском Институте Брукингса, прямо указывают на желание Запада доминировать в мире, "высасывая все соки" из других государств. Об этом в среду говорится в заявлении посольства РФ в Оттаве в Twitter.

"Люди должны поблагодарить Христю Фриланд за этот откровенный неоимпериалистический манифест. Не нужно читать между строк. Заместитель премьер-министра беззастенчиво заявляет о намерении Запада доминировать, высасывая все соки из остального мира. Будьте внимательны, [страны] Глобального Юга (партнерство между государствами так называемого глобального Юга, т.е. между преимущественно развивающимися странами Латинской Америки, Азии и Африки). И не рассчитывайте на наше поражение. Россия всегда побеждает", - заявили в посольстве РФ.

В заявлении Фриланд, которое опубликовано на ее сайте, в частности, говорится, что все годы после падения Берлинской стены в 1989 году для западных государств "были в высшей степени комфортными". "Мы были богатыми и счастливыми", - указала вице-премьер. Она добавила, что это время закончилось 24 февраля, когда Россия начала военную операцию на Украине. Фриланд указала, что такие "автократии", как РФ и КНР усиливают свое влияние, а, следовательно, для Запада "холодная война еще не закончилась". В этой связи она призвала западные демократии сплотиться и выработать новую единую политику в отношении России и Китая.