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ТАСС

Макрон заявил, что Франция не может поставить Украине все оружие, которое она просит

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Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги в Киеве
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Natacha Pisarenko

Глава государства отметил, что поставки Киеву оружия способны ослабить саму Францию

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Париж не может поставить Киеву все то оружие, которое он просит. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу France 2 французский президент Эмманюэль Макрон.

Он согласился с телеведущей в том, что поставки Киеву оружия способны ослабить саму Францию. "Это действительно проблема, и она возникает каждый раз, когда речь идет о военных поставках", - сказал Макрон. "Именно поэтому мы не можем поставлять Украине столько оружия, сколько она просит", - подчеркнул французский лидер.

"Президент Украины Владимир Зеленский просит меня направить определенное количество вооружений, но я должен некоторые из них оставить для нас, чтобы защищать самих себя и восточный фланг НАТО", - пояснил Макрон.

Он подчеркнул, что Франция "помогает Украине сопротивляться на ее земле, но не для того, чтобы атаковать Россию". "Мы не являемся стороной этого конфликта", - сказал Макрон.

Он напомнил, что "Франция с самого начала конфликта помогала Украине вооружением". В ближайшие недели, как отметил Макрон, Париж по просьбе Украины "планирует поставить ей радары и средства ПВО для отражения воздушных атак". 

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Страны
Россия
Украина
Франция
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