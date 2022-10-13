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В США начнут производство легких танков

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Один из опытных образцов гусеничной боевой машины разработки General Dynamics Land Systems (GDLS, в составе корпорации General Dynamics) по программе армии США Mobile Protected Firepower (MPF)
Один из опытных образцов гусеничной боевой машины разработки General Dynamics Land Systems (GDLS, в составе корпорации General Dynamics) по программе армии США Mobile Protected Firepower (MPF).
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Американская компания General Dynamics Land System (GDLS) начнет производство первой партии легких танков для армии США в рамках программы Mobile Protected Firepower (MPF) в ноябре. Об этом сообщает 19FortyFive.

Отмечается, что перспективный легкий танк предназначен для непосредственной поддержки боевых групп пехотных бригад. General Dynamics Land System произведет до 96 машин в рамках контракта на сумму 1,14 миллиарда долларов. Первоначально производитель поставит 26 машин. Также GDLS модернизирует восемь прототипов, которые участвовали в конкурсе.

Всего военные планируют получить 504 танка к 2035 году и эксплуатировать легкие машины не менее 30 лет. Танк с экипажем из четырех человек получил легкий корпус, крупнокалиберную пушку и современный дизельный двигатель.

Ранее стало известно, что General Dynamics Land Systems представит модернизированный танк AbramsX на конференции Ассоциации армии США. Усовершенствованный танк отличается от серийных машин уменьшенным весом и гибридной силовой установкой.

В июне издание Defense News писало, что победителем тендера MPF стала компания General Dynamics Land Systems. Также военные рассматривали модернизированный танк M8 от компании BAE Systems.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
BAE Systems
General Dynamics
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