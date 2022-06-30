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Армия США выбрала новый легкий танк

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General Dynamics Land Systems Mobile Protected Fire Power
General Dynamics Land Systems Mobile Protected Fire Power entry features some similarities to the M1 Abrams tank such as the same fire control system and turret.
Источник изображения: GDLS

Армия США впервые после холодной войны выбрала подрядчика для создания нового легкого танка, сообщает Defense News.

Победителем тендера Mobile Protected Firepower (MPF) стала компания General Dynamics Land Systems (GDLS), которая первоначально должна поставить 26 танков с возможностью заказа еще 70 таких же машин на общую сумму 1,14 миллиарда долларов.

При этом 8 из 12 прототипов, произведенных GDLS для демонстрации в рамках тендера, будут модернизированы и переданы войскам. Поставки первых серийных MPF должны начаться через месяц. Запуск полномасштабного производства легких танков намечен на 2025 год.

В марте Defence News сообщило, что в США анализируют результаты испытаний прототипов легких танков, которые разработали в рамках программы MPF.

В 2018 году для участия в MPF выбрали прототипы от компаний BAE Systems и General Dynamics Land Systems (GDLS). BAE Systems приняла участие в конкурсе с модернизированным танком M8, который разработали в 1980-х годах. GDLS представила новую машину с системой управления огнем, которая унифицирована с танком M1 Abrams. Всего в рамках MPF планируется закупить 504 машины, которые должны прослужить не менее 30 лет.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M1 Abrams
Компании
BAE Systems
General Dynamics
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