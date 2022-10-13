ЦК Компартии Китая заявил о важности должным образом отвечать на угрозы кризиса на Украине

Седьмой пленум ЦК КПК 19-го созыва прошел в Пекине с 9 по 12 октября

ПЕКИН, 12 октября. /ТАСС/. Пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) подчеркнул необходимость надлежащим образом отвечать на риски и угрозы, вызванные кризисом на Украине. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном в среду агентством "Синьхуа" по итогам седьмого пленума ЦК КПК 19-го созыва.

"[Необходимо] надлежащим образом отвечать на риски и угрозы, который несет за собой украинский кризис", - сказано в документе.

Седьмой пленум ЦК КПК 19-го созыва прошел в Пекине с 9 по 12 октября этого года. В нем приняли участие 199 членов ЦК и 159 кандидатов в члены ЦК КПК. Это последний пленум ЦК КПК 19-го созыва накануне открывающегося 16 октября XX съезда Компартии Китая.