Поставляющая Киеву дроны компания нарастит производство Switchblade 600

Одно из широко распространимых сейчас подражаний американским аппаратам семейства AeroVironment Switchblade - барражирующий боеприпас Fatum на стенде министерства оборонной промышленности Азербайджана. Максимальная взлетная масса аппарата - 5,5 кг, включая боевую часть массой до 2 кг. Запуск осуществляется из транспортно-пускового контейнера. Радиус действия 10-15 км. Баку, Азербайджан, сентябрь 2022 года © Денис Федутинов.

Американская компания AeroVironment, которая поставляет Киеву барражирующие боеприпасы, намерена в три раза увеличить производство дронов-камикадзе Switchblade 600. Об этом Defense News сообщил вице-президент компании Чарли Дин в ходе конференции Ассоциации армии США.

Дин отметил, что компания уже поставила Украине 400 дронов Switchblade 300, а в ближайшее время AeroVironment отправит новую партию, состоящую из десяти дронов Switchblade 600.

По его словам, сейчас компания может производить более двух тысяч Switchblade 600 в год. Этот показатель планируют увеличить втрое в течение нескольких месяцев. Дин подчеркнул, что эти аппараты могут поражать бронетехнику.

Switchblade 600 с дальностью полета 90 километров развивает скорость до 185 километров в час. Аппарат может находиться в воздухе до 40 минут.

В августе стало известно, что армия США выбрала беспилотник AeroVironment JUMP 20 в качестве замены дрону RQ-7B Shadow. Военные заключили контракт на покупку одного аппарата для испытаний.

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