Поставляющая Киеву дроны компания нарастит производство Switchblade 600

Американская компания AeroVironment, которая поставляет Киеву барражирующие боеприпасы, намерена в три раза увеличить производство дронов-камикадзе Switchblade 600. Об этом Defense News сообщил вице-президент компании Чарли Дин в ходе конференции Ассоциации армии США.
Дин отметил, что компания уже поставила Украине 400 дронов Switchblade 300, а в ближайшее время AeroVironment отправит новую партию, состоящую из десяти дронов Switchblade 600.
По его словам, сейчас компания может производить более двух тысяч Switchblade 600 в год. Этот показатель планируют увеличить втрое в течение нескольких месяцев. Дин подчеркнул, что эти аппараты могут поражать бронетехнику.
Switchblade 600 с дальностью полета 90 километров развивает скорость до 185 километров в час. Аппарат может находиться в воздухе до 40 минут.
В августе стало известно, что армия США выбрала беспилотник AeroVironment JUMP 20 в качестве замены дрону RQ-7B Shadow. Военные заключили контракт на покупку одного аппарата для испытаний.
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