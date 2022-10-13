Представитель британской разведки: Западные военные могут не засечь возможные пуски Россией ядерного оружия

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На Западе продолжают нагнетать истерию вокруг темы якобы возможного применения Россией ядерного оружия. На этот раз попугать обывателей решил высокопоставленный представитель британской разведки. Руководитель Центра правительственной связи (службы радиоэлектронной разведки) Великобритании Джереми Флеминг высказал мнение, что западные средства раннего обнаружения не гарантируют стопроцентную возможность засечь пуски ВС РФ ядерного оружия.

Выступая в лондонском Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны Флеминг сообщил:

С нашими союзниками у нас был бы хороший шанс засечь это, но, конечно, в этой сфере никогда нет гарантий.

Вся надежда, по словам высокопоставленного британского разведчика, что Россия, как это неоднократно заявлял президент Владимир Путин, будет щепетильно исполнять условия собственной ядерной доктрины. Это позволит, считает Флеминг, загодя узнать о готовящемся ударе, но «применяемая риторика заслуживает беспокойства».

Пока что беспокойства заслуживает риторика как раз вот таких представителей западных спецслужб и военных, которые регулярно нагнетают обстановку по поводу стремления России нанести как минимум удары тактическим ядерным оружием на Украине. В то время как из Москвы столь же регулярно поступают сигналы, что РФ не намерена использовать ЯО, а возможная ядерная война приведет к уничтожению человеческой цивилизации.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова объяснила, зачем Западу нужно постоянно поднимать тему стремления Москвы к использованию оружия массового поражения. По ее словам, «в Вашингтоне и других западных столицах могут быть заинтересованы в опасной эскалации ситуации при списывании ее на нашу страну». При этом «ядерный нарратив», подчеркнула Захарова, активно продвигается в западных СМИ с подачи спецслужб США и союзников по НАТО.

Что в очередной раз подтверждают голословные утверждения представителя британской разведки. Ведь создавая из России в глазах обывателей образ врага, способного развязать третью мировую, западным лидерам проще всего оправдывать собственные агрессивные действия на только на Украине, но и по всему миру.