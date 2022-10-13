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Новая южнокорейская баллистическая ракета Hyunmoo 5

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В распространенном министерством национальной обороны Южной Кореи 1 октября 2022 года официальном видеоролике, посвященном отмечаемому традиционно 1 октября Дню вооруженных сил Южной Кореи, впервые была показана новая и до того неизвестная южнокорейская баллистическая ракета Hyunmoo 5 (V) "с самой большой по массе боевой частью в мире". Масса боевой части ракеты Hyunmoo 5, по данным южнокорейских СМИ. якобы может составлять от 8 до 9 тонн.

Новая южнокорейская баллистическая ракета Hyunmoo 5 в ходе пуска с применением технологии "холодного старта" (с) кадр из видео министерства национальной обороны Южной Кореи

Также сообщается, что Hyunmoo 5 имеет дальность полета более 3000 (по другим данным, 3500) километров в варианте с более легкой боевой частью "весом менее одной тонны", и таким образом является первой южнокорейской баллистической ракетой средней дальности. Дальность ракеты в варианте с тяжелой боевой частью (якобы от 8 до 9 тонн) официально не раскрывается, но по данным южнокорейских СМИ составляет 300 км. Оценочно, ракета Hyunmoo 5 имеет длину 15-16 м и диаметр корпуса 1,6 м. Ракета твердотопливная.

Неназванный источник в южнокорейском правительстве 2 октября заявил, что "была показана ракета Hyunmoo 5, которая имеет улучшенные характеристики с точки зрения веса боевой части и прочего по сравнению с предшествующей ракетой Hyunmoo 4".

Характерной особенностью ракеты Hyunmoo 5, судя по видеоролику, является использование на ней технологии "холодного старта", с запуском двигателя на высоте около 30 м. Все предшествующие южнокорейские ракеты серии Hyunmoo используют "горячий старт". Пусковая установка ракеты Hyunmoo 5 на видео не показана, но, судя по кадрам запуска, видимо, выполнена на буксируемом автомобильным тягачом трейлере.

Назначением ракеты Hyunmoo 5 является поражение защищенных командных центров и защищенных пусковых установок ракет КНДР. Ракета разработана в рамках концепции "корейского плана массированного наказания и возмездия" (KMPR: Korea Massive Punishment & Retaliation plan), являющегося одной из "осей" недавно провозглашенной "трехосной" стратегии Сеула, направленной против КНДР. Две другие "оси" этой стратегии включают разведывательно-ударную "платформу" упреждающего удара Kill Chain и комплексную эшелонированную систему противовоздушной и противоракетной обороны Южной Кореи (KAMD).

Напомним, что южнокорейские ракетные разработки длительное время держались под жестким договорным контролем США, которые по политическим мотивам препятствовали созданию в Южной Корее ракет значительной дальности стрельбы. Первое американо-южнокорейское соглашение на этот счет было подписано в 1979 году, потом модифицированные соглашения заключались в 1990 и 1997 годах. Изначально первое соглашение Мissile Development Guideline 1979 года дало южнокорейской стороне право разрабатывать баллистические ракеты с дальностью полета лишь до 180 км и весом боевой части до 500 кг. Последнее соглашение Мissile Development Guideline 1997 года давало Южной Корее право разрабатывать баллистические ракеты с дальностью уже до 300 км при том же предельном весе боевой части до 500 кг, что было закреплено присоединением Южной Кореи к Режиму контроля за ракетными технологиями (РКРТ) в 2001 году.

В 2012 году американская сторона подписала с Южной Кореей поправки к соглашению о развитии ракет, давшие Южной Корее возможность создания баллистических ракет с дальностью до 300 км и весом боевой части, увеличенным до 2000 кг, а также с дальностью до 500 км и весом боевой части до 1000 кг и с дальностью до 800 км и весом боевой части до 500 кг. С новым пересмотром в 2017 году соглашения о развитии ракет, Южная Корея получила возможность увеличить массу боевой части ракет с дальностью 800 км с ранее разрешенных 500 кг до 2000 кг. Южная Корея незамедлительно пользовалась достигнутыми разрешениями, разработав и испытав серию баллистических ракет оперативно-тактического назначения и "меньшей дальности" Hyunmoo 2/4 со все более наращиваемыми характеристиками.

Также соглашение 1997 года препятствовало созданию в Южной Корее крупногабаритных твердотопливных ракетных двигателей, которые могли бы быть использованы для разработки боевых ракет большой дальности, однако в июле 2020 года США дали согласие на очередной пересмотр соглашения, позволив Южной Корее создание космических ракет-носителей на твердом топливе. Наконец, в мае 2021 года президенты США Джо Байден и Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе встречи в Вашингтоне достигли договоренности о снятии со стороны США всех ограничений по дальности полета южнокорейских баллистических ракет. В подписанном главами обеих государств совместном заявлении было также заявлено о прекращении действия американо-южнокорейского соглашения о развитии ракет 1997 года, и таким образом Южная Корея получила возможности по созданию баллистических ракет практически любых классов.

Ракетные разработки были начаты в Южной Корее еще в 1958 году, и в начале 1960-х годов проведены первые испытания экспериментальных тактических ракет. В 1970-1980-е годы в Южной Корее была фактически втайне от американцев на основе старой американской зенитной ракеты Nike Hercules самостоятельно разработана первая южнокорейская оперативно-тактическая баллистическая ракета Hyunmoo 1 c дальностью стрельбы около 180 км, которая была "легализована" только соглашением с США 1990 года. После заключения соглашения 1997 года в Южной Корее под эгидой Агентства оборонных разработок (Agency for Defense Development - ADD) министерства национальной обороны Южной Кореи была разработана оперативно-тактическая твердотопливная баллистическая ракета Hyunmoo 2 (сейчас обозначается Hyunmoo 2А) с дальностью до 300 км и весом боевой части до 500 кг, поступившая на вооружение в 2011 году.

После пересмотра в 2012 году соглашения о развитии ракет, Южная Корея немедленно приступила к разработке ракет с соответствующими параметрами. В 2015 году было произведено первое испытание ракеты, обозначаемой в открытых источниках как Hyunmoo 2В, с дальностью стрельбы 500 км и весом боевой части 1000 кг, а в апреле 2017 года была испытана ракета, обозначаемая в открытых источниках как Hyunmoo 2С, с дальностью стрельбы 800 км и весом боевой части 500 кг. После последнего пересмотра в 2017 году соглашения о развитии ракет, в апреле 2020 года был осуществлен первый успешный испытательный запуск баллистической ракеты Hyunmoo 4, являющейся, как считается, развитием баллистической ракеты Hyunmoo 2С с сохранением максимальной дальности до 800 км, но с увеличением веса боевой части с 500 кг до 2000 кг (боевая часть проникающего типа). По более поздним данным, создан также вариант ракеты Hyunmoo 4 (возможно, Hyunmoo 4-1) с дальностью до 500 км и весом проникающей боевой части 4000 кг. В июле 2021 года был также впервые испытан вариант ракеты Hyunmoo 4-4 (K-SLBM) подводного старта для запуска с подводных лодок.

Баллистические ракеты семейства Hyunmoo создаются с участием широкой кооперации южнокорейских оборонных компаний во главе с корпорацией Hanwha, являющейся их непосредственным серийным производителем.

Новая южнокорейская баллистическая ракета Hyunmoo 5 в ходе пуска после сброса хвостового защитного обекателя и раскрытия управляющих поверхностей (с) кадр из видео министерства национальной обороны Южной Кореи

Видео (ракета Hyunmoo 5 показана с 00:44) (с) министерство национальной обороны Южной Кореи :

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Продукция
C-130
Hyunmoo
С-75
Компании
ADD
Проекты
2020-й год
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