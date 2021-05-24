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США сняли с Южной Кореи все ограничения по созданию баллистических ракет

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21 мая 2021 года президенты США Джо Байден и Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе встречи в Вашингтоне достигли к договоренности о снятии со стороны США всех ограничений по дальности полета южнокорейских баллистических ракет. В подписанном главами обеих государств совместном заявлении, помимо прочего, сообщается о прекращении действия американо-южнокорейского соглашения о развитии ракет 1997 года (Мissile Development Guideline), устанавливавшего ограничения на возможности Южной Кореи по разработке и обладанию баллистическими ракетами.

Первый испытательный пуск в апреле 2017 года южнокорейской баллистической ракеты Hyunmoo 2С, имеющей максимальную дальность полета до 800 км и массу боевой части до 500 кг (с) министерство национальной обороны Южной Кореи

Напомним, что США длительное время по политическим мотивам препятствовали созданию в Южной Корее ракет значительной дальности стрельбы, и и до сих пор держали южнокорейские ракетные разработки под договорным контролем. Первое американо-южнокорейское соглашение на этот счет было подписано в 1979 году, потом модифицированные соглашения заключались в 1990 и 1997 годах. Изначально первое соглашение Мissile Development Guideline 1979 года дало южнокорейской стороне право разрабатывать баллистические ракеты с дальностью полета лишь до 180 км и весом боевой части до 500 кг. Последнее соглашение Мissile Development Guideline 1997 года давало Южной Корее право разрабатывать баллистические ракеты с дальностью уже до 300 км при том же предельном весе боевой части до 500 кг, что было закреплено присоединением Южной Кореи к Режиму контроля за ракетными технологиями (РКРТ) в 2001 году.

В 2012 году американская сторона подписала с Южной Кореей поправки к соглашению о развитии ракет, давшие Южной Корее возможность создания баллистических ракет с дальностью до 300 км и весом боевой части, увеличенным до 2000 кг, а также с дальностью до 500 км и весом боевой части до 1000 кг и с дальностью до 800 км и весом боевой части до 500 кг. С новым пересмотром в 2017 году соглашения о развитии ракет, Южная Корея получила возможность увеличить массу боевой части ракет с дальностью 800 км с ранее разрешенных 500 кг до 2000 кг. Южная Корея незамедлительно пользовалась достигнутыми разрешениями, разработав и испытав серию баллистических ракет оперативно-тактического назначения и "меньшей дальности" Hyunmoo 2/4 со все более наращиваемыми характеристиками.

Также соглашение 1997 года препятствовало созданию в Южной Корее крупногабаритных твердтопливных ракетных двигателей, которые могли бы быть использованы для разработки боевых ракет большой дальности, однако в июле 2020 года США дали согласие на очередной пересмотр соглашения, позволив Южной Корее создание космических ракет-носителей на твердом топливе.

В 1970-1980-е годы в Южной Корее была фактически втайне от американцев на основе старой американской зенитной ракеты Nike Hercules самостоятельно разработана первая южнокорейская оперативно-тактическая баллистическая ракета Hyunmoo 1 c дальностью стрельбы около 180 км, которая была "легализована" только соглашением с США 1990 года. После заключения соглашения 1997 года в Южной Корее под эгидой Агентства оборонных разработок (Agency for Defense Development - ADD) министерства национальной обороны Южной Кореи была разработана оперативно-тактическая твердотопливная баллистическая ракета Hyunmoo 2 (сейчас обозначается Hyunmoo 2А) с дальностью до 300 км и весом боевой части до 500 кг, поступившая на вооружение в 2011 году.

После пересмотра в 2012 году соглашения о развитии ракет, Южная Корея немедленно приступила к разработке ракет с соответствующими параметрами. В 2015 году было произведено первое испытание ракеты, условно обозначаемой в открытых источниках как Hyunmoo 2В, с дальностью стрельбы 500 км и весом боевой части 1000 кг, а в апреле 2017 года была испытана и ракета, условно обозначаемая в открытых источниках как Hyunmoo 2С, с дальностью стрельбы 800 км и весом боевой части 500 кг. Наконец, после нового пересмотра в 2017 году соглашения о развитии ракет, в апреле 2020 года был осуществлен первый успешный испытательный запуск новой баллистической ракеты южнокорейской разработки Hyunmoo 4, являющейся, как считается, развитием баллистической ракеты Hyunmoo 2С с сохранением максимальной дальности до 800 км, но с увеличением веса боевой части с 500 кг до 2000 кг (боевая часть проникающего типа).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Южная Корея
Продукция
Hyunmoo
Компании
ADD
Проекты
2020-й год
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