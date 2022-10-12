В США анонсировали модернизацию вертолетов Apache

Компания Boeing анонсировала создание модернизированной версии ударного вертолета AH-64 Apache. В США показали изображение модернизированной машины, которая сможет нести больше вооружения. Об этом сообщает The Drive.

Производитель заявляет, что модернизированный AH-64 получит усовершенствованную трансмиссию, которая увеличит максимальную скорость и дальность полета вертолета. Построенный на основе AH-64E Apache Guardian V6 вертолет получит дополнительные точки подвески вооружения.

На опубликованном изображении можно увидеть пусковую установку M310 с пусковыми контейнерами, которые позволяют использовать беспилотники воздушного базирования Air Launched Effects (ALE). В семейство аппаратов войдут барражирующие боеприпасы и дроны радиоэлектронной борьбы. Также модернизированный вертолет несет 16 ракет Hellfire.

Концепцию модернизированного вертолета представят на конференции Ассоциации армии США. Отмечается, что американские военные планируют использовать AH-64 еще 25-30 лет.

В июле в США завершили первый этап испытаний двигателя T901 мощностью 3000 лошадиных сил, который получат вертолеты AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk.