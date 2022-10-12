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ТАСС

G7 заявила о "серьезных последствиях" в случае применения РФ атомного оружия на Украине

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Ядерный взрыв
Ядерный взрыв.
Источник изображения: © Depositphotos / curraheeshutter

Владимир Путин ранее заявил, что страны Запада в ответ на российскую спецоперацию пустили в ход "ядерный шантаж", поощряя обстрелы Киевом Запорожской АЭС и заявляя о допустимости применения ядерного оружия

БЕРЛИН, 11 октября. /ТАСС/. Лидеры государств Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) предупредили о том, что применение химического, биологического или атомного оружия на Украине будет иметь серьезные последствия. Об этом утверждается в совместном заявлении, которое во вторник распространила пресс-служба кабмина ФРГ по итогам виртуального совещания глав государств и правительств стран G7.

"Мы осуждаем преднамеренные эскалационные шаги России, включая частичную мобилизацию резервистов и безответственную ядерную риторику, которая ставит под угрозу глобальный мир и безопасность. Мы снова заявляем, что любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия", - говорится в документе.

Президент России Владимир Путин ранее в телеобращении указывал, что страны Запада в ответ на российскую спецоперацию пустили в ход "ядерный шантаж", поощряя обстрелы Киевом Запорожской АЭС и заявляя о допустимости применения ядерного оружия. Президент подчеркнул, что РФ готова использовать для защиты своей территориальной целостности и народа все имеющиеся в распоряжении средства. 

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