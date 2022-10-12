Войти
Lenta.ru

Минобороны передали модернизированные Ил-76

427
0
+1
Третий построенный в 2022 году на АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации АО "Объединенная авиастроительная корпорация" - ОАК) военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0210, регистрационный номер 78665). Ульяновск, август
Третий построенный в 2022 году на АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации АО "Объединенная авиастроительная корпорация" - ОАК) военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0210, регистрационный номер 78665). Ульяновск, август 2022 года.
Источник изображения: ATC-Controller / aviaforum.ru

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передала Министерству обороны модернизированные военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А и Ил-76МД-М для Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщили в пресс-службе ОАК, передает ТАСС.

«Очередной серийный Ил-76МД-90А, произведенный в филиале ПАО "Ил" - Авиастар (входит в состав ПАО "ОАК" госкорпорации Ростех), передан Минобороны России. Воздушное судно пополнит одну из авиационных частей Военно-транспортной авиации ВКС России. (...) Также ПАО "Ил" ведет работы по модернизации строевых самолетов Ил-76МД до облика Ил-76МД-М. После проведения комплекса работ заказчику передан очередной модернизированный Ил-76МД-М. Машина отправилась на одну из баз Военно-транспортной авиации ВКС России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что модернизированный Ил-76МД-90А создан из отечественных комплектующих и оснащен российскими системами и оборудованием, а также турбовентиляторными двигателями ПС-90А-76. Также самолет получил усиленное шасси и новое оборудование. Ил-76МД-М построили в рамках модернизации строевых Ил-76МД до уровня оборудования новых Ил-76МД-90А.

В июне гендиректор компании «Навигатор» Сергей Бабуров рассказал, что Ил-76МД-90А ВКС России начали серийно получать новейшую систему предупреждения столкновения самолетов.

В апреле в ОАК сообщили, что завод «Авиастар-СП» передал Минобороны России тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, оснащенный российским оборудованием.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
ПС-90А
ПС-90А-76
Компании
Авиастар-СП
Минoбороны РФ
ОАК
Ростех
Похожие новости
09.09.2021
Минобороны РФ получило первый в этом году тяжёлый транспортник Ил-76МД-90А
26.03.2021
"Богатырь Илюша", или Самолет "ста профессий". Как для Ил-76 прошли полвека в строю
21.12.2020
Министерство обороны России подписало контракт на закупку десяти самолетов-заправщиков Ил-78М-90А
29.05.2020
Контракт на поставку самолетов Ил-76МД-90А перезаключен
21.08.2015
Эпоха "Илов" продолжается
20.03.2014
Двигатели для модернизированных Ил-76 отгружены заказчику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 12:27
  • 35029
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.10 11:35
  • 52
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 12.10 11:34
  • 3
Операция - талый снег
  • 12.10 02:53
  • 3
Ракетными атаками Россия отбивает у Киева охоту к терактам
  • 11.10 21:54
  • 1
Минобороны сообщило о достижении цели массированного удара по Украине
  • 11.10 21:52
  • 3
Премьер Израиля осудил ракетные удары по городам Украины
  • 11.10 17:00
  • 0
Чего ждать белорусам от развертывания РГВ(С)?
  • 11.10 13:19
  • 0
Беларусь, несмотря на явно недружественные шаги киевского режима, не отступит от принципов добрососедства
  • 11.10 04:42
  • 97
КПРФ: Российская армия на краю пропасти
  • 11.10 02:52
  • 1
Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ
  • 11.10 01:27
  • 1
Почему Киргизия отказалась от «Нерушимого братства» ОДКБ
  • 10.10 22:14
  • 2
Кадыров заявил, что еще 70 тыс. бойцов из Чечни готовы присоединиться к проведению СВО
  • 10.10 16:55
  • 0
Беларусь и Россия усиливают защиту Союзного государства
  • 10.10 14:32
  • 0
Зеленский определился с будущим обликом своей страны, но места для народа Украины в ней нет
  • 10.10 11:44
  • 3
Мировые СМИ: Теракты на Крымском мосту и «Северных потоках» открывают «ящик Пандоры»