Российские Ил-76МД-90А начали серийно получать СПСВ

Военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А Воздушно-космических сил (ВКС) России начали серийно получать новейшую систему предупреждения столкновения самолетов (СПСВ). Об этом сообщил «РИА Новости» генеральный директор компании «Навигатор» Сергей Бабуров.

«По линии Минобороны на самолетах Ил-76 мы уже запускаем в серию. Она прошла испытания в войсках. На земле она уже испытана. Они уже заказали серию. Это проходит параллельно», — сказал Бабуров.

В июне Бабуров заявил, что в России создали первую отечественную СПСВ для всех типов самолетов.

В том же месяце в Сибирском научно-исследовательском институте авиации (СибНИА) рассказали о проведении летных испытаний летающей лаборатории с гибридной силовой установкой транспортного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сверхкороткого взлета и посадки, создаваемого в рамках проекта «Партизан».

В июне источник «Интерфакса» в Минпромторге России заявил, что 11 самолетов Ту-204, Ил-96 и Ан-124, принадлежащих «Объединенной авиастроительной корпорации», могут быть восстановлены за 15,4 миллиарда рублей.