Слуцкий: победа РФ на Украине неизбежна, поэтому НАТО надо задуматься о самороспуске

Глава комитета Госдумы по международным делам заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в своих заявлениях "был откровенен на редкость"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. НАТО стоит задуматься о самороспуске, так как победа России на Украине неизбежна. Такое мнение во вторник высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявления генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Альянс и дальше намерен выступать спонсором и прямым пособником террористического режима во главе со своей марионеткой [президентом Украины Владимиром] Зеленским, потому что, по словам того же Столтенберга, победа России на Украине будет означать поражение самого блока НАТО. <…> От себя добавлю, что победа России на Украине неизбежна. И на этом месте я бы предложил НАТО задуматься о самороспуске", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Ранее во вторник Столтенберг заявил, что победа России станет "большим поражением" как для Украины, так и для альянса, потому что "сделает мир более опасным", а страны НАТО - "более уязвимыми перед российской агрессией". Он также отметил, что альянс усилит и сохранит поддержку Украине, добавив, что "НАТО стоит с Украиной и будет стоять столько, сколько потребуется".

Как подчеркнул Слуцкий, генсек альянса в своих заявлениях "был откровенен на редкость". "Видимо, ответ России на теракт на Крымском мосту настолько впечатлил Североатлантический альянс, что стало совсем не до конспирации <…> Только ленивый сейчас не сказал о прямом подтверждении участия Североатлантического альянса в украинском конфликте", - подчеркнул Слуцкий.