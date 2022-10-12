Войти
ТАСС

Слуцкий: победа РФ на Украине неизбежна, поэтому НАТО надо задуматься о самороспуске

327
0
0
Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
Источник изображения: Антон Новодережкин/ТАСС

Глава комитета Госдумы по международным делам заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в своих заявлениях "был откровенен на редкость"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. НАТО стоит задуматься о самороспуске, так как победа России на Украине неизбежна. Такое мнение во вторник высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявления генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Альянс и дальше намерен выступать спонсором и прямым пособником террористического режима во главе со своей марионеткой [президентом Украины Владимиром] Зеленским, потому что, по словам того же Столтенберга, победа России на Украине будет означать поражение самого блока НАТО. <…> От себя добавлю, что победа России на Украине неизбежна. И на этом месте я бы предложил НАТО задуматься о самороспуске", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Ранее во вторник Столтенберг заявил, что победа России станет "большим поражением" как для Украины, так и для альянса, потому что "сделает мир более опасным", а страны НАТО - "более уязвимыми перед российской агрессией". Он также отметил, что альянс усилит и сохранит поддержку Украине, добавив, что "НАТО стоит с Украиной и будет стоять столько, сколько потребуется".

Как подчеркнул Слуцкий, генсек альянса в своих заявлениях "был откровенен на редкость". "Видимо, ответ России на теракт на Крымском мосту настолько впечатлил Североатлантический альянс, что стало совсем не до конспирации <…> Только ленивый сейчас не сказал о прямом подтверждении участия Североатлантического альянса в украинском конфликте", - подчеркнул Слуцкий. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
30.03.2022
Снаряд и ракета в одном флаконе
13.01.2022
НАТО подталкивает Украину к агрессии по отношению к России, заявил посол РФ в Великобритании
05.11.2021
Что изменит для России вступление Украины в НАТО
16.09.2020
Курс на НАТО, ЕС и США: Зеленский утвердил концепцию нацбезопасности Украины (Главред, Украина)
15.09.2020
The Telegraph (Великобритания): российская крылатая ракета с ядерным двигателем «может летать вокруг света много лет»
11.04.2019
НАТО поощряет Украину на новые авантюры в Керченском проливе, заявляют в Совете Федерации
02.11.2015
Воздушная тревога
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 12:27
  • 35029
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.10 11:35
  • 52
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 12.10 11:34
  • 3
Операция - талый снег
  • 12.10 02:53
  • 3
Ракетными атаками Россия отбивает у Киева охоту к терактам
  • 11.10 21:54
  • 1
Минобороны сообщило о достижении цели массированного удара по Украине
  • 11.10 21:52
  • 3
Премьер Израиля осудил ракетные удары по городам Украины
  • 11.10 17:00
  • 0
Чего ждать белорусам от развертывания РГВ(С)?
  • 11.10 13:19
  • 0
Беларусь, несмотря на явно недружественные шаги киевского режима, не отступит от принципов добрососедства
  • 11.10 04:42
  • 97
КПРФ: Российская армия на краю пропасти
  • 11.10 02:52
  • 1
Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ
  • 11.10 01:27
  • 1
Почему Киргизия отказалась от «Нерушимого братства» ОДКБ
  • 10.10 22:14
  • 2
Кадыров заявил, что еще 70 тыс. бойцов из Чечни готовы присоединиться к проведению СВО
  • 10.10 16:55
  • 0
Беларусь и Россия усиливают защиту Союзного государства
  • 10.10 14:32
  • 0
Зеленский определился с будущим обликом своей страны, но места для народа Украины в ней нет
  • 10.10 11:44
  • 3
Мировые СМИ: Теракты на Крымском мосту и «Северных потоках» открывают «ящик Пандоры»