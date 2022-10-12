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ТАСС

Лавров: РФ не допустит угрозы безопасности со стороны Украины, включая вступление в НАТО

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Источник изображения: Валерий Шарифулин/ТАСС

По словам министра иностранных дел, Украина не должна быть "террористическим государством, которое терроризирует своих собственных граждан"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Москва не может допустить ситуацию, когда киевский режим будет создавать постоянную угрозу безопасности России, включая вступление в НАТО и размещение вооружений на территории Украины. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Мы не можем [допустить], чтобы Украина создавала постоянную угрозу безопасности Российской Федерации, я имею в виду и вступление в НАТО, и размещение на территории Украины вооружений, которые будут такую угрозу собой представлять", - заявил глава МИД.

По его словам, Украина не должна быть "террористическим государством, которое терроризирует своих собственных граждан". "Она не должна быть государством, которому все дозволено, и эта вся дозволенность переходит всякие границы и приводит к тому, что происходят убийства и журналистов, и политических деятелей, депутатов Верховной рады и многое другое", - подчеркнул министр.

"Мы не можем позволить, чтобы граждане Украины, которые считают себя русскими или русскоязычными, были лишены этого права", - заявил Лавров. Он пояснил, что речь идет не только о правах жителей Донбасса, но и мирных граждан на Украине, которые подвергаются преследованиям со стороны националистов. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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