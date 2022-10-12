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ТАСС

Песков заявил, что поставки Вашингтоном современных систем ПВО Киеву не изменят целей РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Виталий Невар/ТАСС

Пресс-секретарь президента заявил, что США уже втянулись в конфликт на Украине так, что невооруженным глазом видно, как их "уши торчат"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Поставки Соединенными Штатами современных систем ПВО Киеву не изменят целей РФ, но сделают конфликт более болезненным для Украины. Такое мнение в беседе с журналистами высказал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы вместе с вами вчера узнали о таких намерениях (поставлять современные системы ПВО Киеву - прим. ТАСС) из официальных заявлений по системам ПВО. Да, это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата", - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, сделает ли данное решение США одной из сторон конфликта на Украине.

Россия видит сигналы от США о намерениях продолжать поставки вооружений Киеву, что делает конфликт "максимально больным" для Украины, заявил Песков.

"Слышим официальные заявления действующей администрации [США], действующих военных о намерении дальше продолжать поставки вооружений [Киеву] и дальше фактически затягивать этот конфликт, делая его максимально больным для украинской стороны. Пока де-факто мы видим именно это", - указал представитель Кремля.

По словам Пескова, реакция западных СМИ на текущие события вокруг конфликта на Украине "не отличается от всех господствующих тенденций" в англосаксонских СМИ, а транслируемые заявления бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли с призывом к президенту США Джо Байдену усадить Москву и Киев за стол переговоров не свидетельствует об определенной панике. "Они [в США] и дальше намерены обвинять, осуждать Россию, но никоим образом не замечать преступлений киевского режима, абстрагироваться от того, что делает киевский режим, полностью игнорировать то, что делает киевский режим на тех территориях, которые уже стали частью России", - отметил он.

Песков обратил внимание на то, что для российской стороны "важно, чтобы не кому-то было хуже" в сложившейся ситуации, а чтобы было лучше для интересов РФ. "Поэтому мы должны достигать поставленных целей результативно и эффективно, что, собственно, и происходит", - резюмировал он. 

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