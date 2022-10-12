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ТАСС

Орбан заявил, что мир на Украине возможен только на основе переговоров РФ и США

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

При этом премьер-министр Венгрии отметил, что Украина в состоянии обороняться только потому, что получает военную поддержку со стороны США

БЕРЛИН, 11 октября. /ТАСС/. Мир на Украине возможен только на основе переговоров между Россией и США. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецкому политическому журналу Cicero, выдержки из которого приводятся во вторник.

"Перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между США и РФ", - сказал Орбан. "Тот, кто думает, что эта война будет завершена путем российско-украинских переговоров, не живет в этом мире. Реальность выглядит иначе", - подчеркнул венгерский премьер. При этом он отметил, что Украина в состоянии обороняться только потому, что получает военную поддержку со стороны США. "Поэтому американцы должны достигнуть соглашения с русскими. И тогда война закончится", - резюмировал Орбан.

В то же время премьер Венгрии не считает президента США Джо Байдена подходящим переговорщиком с американской стороны. "Президент США зашел слишком далеко", - заявил Орбан, напомнив о высказываниях Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина. "То, что я говорю, прозвучит жестоко. Но надежда на мир - это имя Дональда Трампа", - убежден венгерский премьер.

Кроме того, он указал, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель могла бы предотвратить конфликт на Украине. В частности, Орбан напомнил, что Меркель уже предотвратила боевые действия в 2014 году. "То, что сделала Ангела Меркель во время кризиса вокруг Крыма, было шедевром", - констатировал премьер Венгрии. В то время, по его мнению, дело не дошло до конфликта благодаря дипломатическим усилиям Германии.

"Они не позволили этому подняться, и мы все вмешались", - заключил политик.

В настоящее время Орбан находится с визитом в Берлине. В понедельник он провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, подробностей которых сообщено не было, а также выступил на экономическом форуме. 9 октября Орбан провел встречу с Меркель. Информации об этих переговорах также предоставлено не было. 

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Страны
Венгрия
Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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