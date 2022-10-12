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ТАСС

ВС РФ продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры и военным объектам на Украине

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Дым над Львовом, Украина. 10 октября 2022
Дым над Львовом, Украина. 10 октября 2022.
Источник изображения: © AFP 2022 / YURIY DYACHYSHYN

В Минобороны заявили о достижении целей новых ударов по объектам на Украине

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российские войска продолжили во вторник наносить массированные удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины, все цели этих ударов достигнуты.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - сказал он.

Президент России Владимир Путин заявил в понедельник на оперативном совещании с членами Совета безопасности о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В ведомстве сообщали о достижении цели удара и поражении всех назначенных объектов. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
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