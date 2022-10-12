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В России нарастили производство «Ратника»

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Военнослужащий демонстрируют боевую экипировку "Ратник"
Военнослужащий демонстрируют боевую экипировку "Ратник".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Госкорпорация «Ростех» нарастила темпы производства экипировки военнослужащего «Ратник» по просьбе Минобороны России. Госкорпорация досрочно выполнила госконтракт. Об этом сообщили в «Ростехе», передает ТАСС.

«В соответствии с просьбой Минобороны России мы существенно нарастили темпы изготовления экипировки "Ратник" и завершили контракт текущего года досрочно. Кроме того, "Ростех" приступил к выполнению гособоронзаказа на 2023 год, поставки в его рамках также планируется осуществить в досрочном порядке», — сообщили в госкорпорации.

Как отметили в «Ростехе», производитель перешел на сменный график и организовал слаженную работу большой кооперации предприятий для наращивания темпов производства экипировки «Ратник». Головным разработчиком экипировки является Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш). Под контролем института над экипировкой работают более 30 компаний, которые выпускают бронежилеты, средства жизнеобеспечения и бронешлемы.

Отмечается, что «Ратник» можно адаптировать под физические особенности военнослужащего и выполняемые боевые задачи. Существуют версии для снайперов, пулеметчиков, командиров и экипажей боевых машин.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что в России втрое ускорят разработку экипировки нового поколения «Легионер» и завершат работы в течение года.

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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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