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В России ускорят втрое разработку экипировки солдата будущего «Легионер»

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Боевая экипировка «Ратник-3», представленная в Национальном центре промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ" в Москве.
Боевая экипировка «Ратник-3», представленная в Национальном центре промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ" в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости, Кирилл Каллиников

В России ускорят втрое разработку экипировки солдата будущего нового поколения «Легионер» и завершат работы в течение года вместо предусмотренных двух-трех лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Изначально предполагалось, что НИР по экипировке "Легионер" продлятся в течение двух-трех лет, однако заказчик поменял требования и дал задачу ускориться», — отметил собеседник агентства.

Предполагается, что научно-исследовательские работы по созданию экипировки четвертого поколения завершатся до конца 2023 года. В 2020 году на вооружение российской армии поступило 300 тысяч комплектов экипировки второго поколения «Ратник», также разрабатывается экипировка третьего поколения «Сотник», которая находится в стадии предварительных испытаний.

В августе представитель Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения сообщил, что облик экипировки солдата будущего определят в 2023 году.

В октябре 2021 года главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков рассказал, что в состав экипировки «Сотник» войдет робототехническая подсистема с беспилотниками и экзоскелетами.

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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
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