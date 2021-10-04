В экипировку российских солдат включат экзоскелет

В России работают над интеграцией новых элементов экипировки солдат. В специальную подсистему включат экзоскелет и беспилотные аппараты. Об этом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков рассказал в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, в 2021 году российские промышленные предприятия провели работу по включению в состав перспективной экипировки специальной подсистемы. В нее войдут беспилотные летательные аппараты нескольких типов, робототехнические комплексы и экзоскелеты.

«В 2019 году начался комплекс работ «Сотник», где проектируются новые образцы стрелкового оружия, средства ближнего боя и средства индивидуальной бронезащиты», — сообщил Салюков.

В августе «Ростех» заявил об использовании экзоскелетов российскими войсками в Сирии. Саперы получили пассивные экзоскелеты, которые позволяют переносить большие грузы, снижая нагрузку на опорно-двигательный аппарат.

В том же месяце стало известно о создании боевого экзоскелета с электродвигателями. Разработка «Ростеха» позволяет повысить точность стрельбы и снизить затраты энергии при ходьбе.

Даниил Иринин