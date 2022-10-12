В США представят плавающую роботизированную платформу

Американская компания Textron Systems представит плавающую роботизированную платформу Ripsaw M3 на конференции Ассоциации армии США. Об этом сообщает Defense News.

Машина массой восемь тонн меньше версии Ripsaw M5, которую представили в 2019 году. Беспилотник M3 можно перевозить в грузовом отеке вертолета CH-47 Chinook. Плавающая машина получила водометные движители.

На конференции представят версию с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров и антидроновым комплексом, Ripsaw M3 с боевым модулем CROWS-J и системой запуска малых беспилотников, а также машину с реактивной системой залпового огня калибра 70 миллиметров.

В сентябре источник РИА Новости сообщил, что российский боевой робот «Маркер» доработают под задачи спецоперации на Украине.

В том же месяце обозреватель The National Interest Крис Осборн предположил, что боевые роботы RCV-Light, которые несут боевой модуль с пулеметом и комплексом Javelin, произведут революцию в боевых действиях.