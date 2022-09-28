В США рассказали о «революционных» боевых роботах

Американские боевые роботы Robotic Combat Vehicles (RCV), которые несут противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin, произведут революцию в наземных боевых действиях. Об этом рассказал обозреватель The National Interest (TNI) Крис Осборн.

В ходе демонстрации на базе армии США Форт-Худ прототипы роботов поражали цели ракетами ПТРК Javelin и огнем крупнокалиберных пулеметов. Отмечается, что американские военные испытывают роботизированные платформы RCV-L массой семь тонн, которые могут патрулировать районы повышенной опасности, идентифицировать цели и поражать их по команде оператора.

Военные испытали 12 роботизированных платформ и шесть машин управления. В США разрабатывают три версии машин: RCV-Light, RCV-Medium и RCV-Heavy. RCV-Light несет боевой модуль с пулеметом калибра 12,7 миллиметра и ПТРК Javelin, а RCV-Medium получил башню с пушкой калибра 30 миллиметров. Тяжелая версия RCV-H может получить 120-миллиметровое орудие.

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