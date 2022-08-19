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В России возобновят работы над роботом-снайпером

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Робот Минирэкс РС1А3
Тактический робот Минирэкс РС1А3.
Источник изображения: lobaev.com

Российская компания Lobaev Arms планирует возобновить работу над роботом-снайпером Minirex. Об этом ТАСС на форуме «Армия-2022» рассказал основатель оружейного бренда Владислав Лобаев.

«Мы планируем возвращаться к возобновлению проекта Minirex, я не могу сейчас точно назвать сроки, но такие планы есть», — сказал он.

Как напоминает агентство, робот Minirex был представлен в 2016 году на выставке «Интерполитех-2016».

В августе российская компания «Интеллект Машин» представила на «Армии-2022» робота-собаку М-81, который может нести вооружение. Представитель компании отметил, что в боевых условиях робот способен вести прицельный огонь, обеспечивать целеуказание, доставлять оружие и боеприпасы, а также осуществлять патрулирование.

В августе 2018 года автор The Drive Тайлер Роговей заявил, что российский робот «Игорек» и активный экзоскелет с электромоторами и аккумулятором, представленные тогда же концерном «Калашников» на форуме «Армия-2018», не имеют никакого отношения к реальному оружию, которое может появиться в ближайшей перспективе.

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Страны
Россия
Проекты
Робот
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3 комментария
№1
19.08.2022 13:07
очередь  из ДШК и хана этому  снайперу. Очередной  распил , если получится  протолкнуть
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№2
19.08.2022 14:46
От ДШК и человеку-снайперу придется кисло, а здесь просто железяка. Поставил их на поток на автозаводе и вот те армия...
При массовом производстве, не особенно и дорого будет за единицу.
0
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№3
19.08.2022 16:45
Цитата, q
очередь  из ДШК и хана этому  снайперу. Очередной  распил , если получится  протолкнуть
Ты его сначала обнаружить должен. А если его с тепловизором сделать, то он например днем может в кустах отдыхать,  а ночью кошмарить позиции, после выстрела сразу откат и выключение на 5-10 минут и хрен увидишь его даже в теплак. а если еще и массово, как
forumow предложил, то вообще интересно может получиться. 1 оператор 3-5 роботов вести может, выстрел-остывать, следующий робот - выстрел-остывать и т.д. Весьма опасная штука может получится
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