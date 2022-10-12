Пентагон планирует привлечь союзников для разработки перспективных летательных аппаратов в рамках программы FARA

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Пентагон намерен привлечь больше союзников к процессу разработки перспективных вертолетов и беспилотников следующего поколения в рамках программы FARA.

Напомним, что программа FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft, «Перспективный разведывательно-ударный летательный аппарат») стартовала в 2019 году. В 2020-м были определены два победителя тендера – компании Bell Textron и Sikorsky (Lockheed Martin) со своими проектами перспективных вертолетов Invictus и Raider X соответственно.

У Великобритании и Нидерландов уже есть соглашения о сотрудничестве с Пентагоном в данной сфере, как ранее заявил генерал-майор Вальтер Рюген, ответственный за реализацию программы.

Вероятно, в работе находятся и другие соглашения по проектам, но они пока являются предварительными договоренностями

— ранее заявил Рюген на ежегодной конференции Ассоциации армии США в Вашингтоне, округ Колумбия.

США, Великобритания и Нидерланды подписали технико-экономическое обоснование программы в этом году, что обеспечит совместимость между платформами, разработанными на основе FARA.

Технологическое сотрудничество посредством подобных договоренностей улучшает нашу способность коллективно модернизировать свою технику, повышая оперативную совместимость и гарантируя, что мы сможем более эффективно взаимодействовать с нашими союзниками

- слова Дуга Буша, помощника министра армии США по закупкам, логистике и технологиям.

В свою очередь, со слов Рюгена, вышеупомянутые соглашения дают Соединенным Штатам дополнительную свободу в предоставлении партнерам инсайдерской информации.

Это дает нам право обсуждать на более высоком уровне наши требования и концепции, поэтому обмен информацией с нашими партнерами теперь налажен более эффективно

- пояснил он.

Также Рюген заявил, что помимо Нидерландов и Великобритании в программе участвует Австралия. С его слов, у австралийских вооруженных сил есть ответственный офицер, занимающийся обменом информацией в рамках перспективных проектов.

Австралийцы также работают рука об руку с нами

- добавил генерал.