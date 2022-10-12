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ТАСС

WP: США вряд ли ускорят поставки оружия Киеву или предоставят системы Patriot

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: vpk-news.ru

Как отмечается в публикации, украинские власти запросили у американской стороны "новейшие системы противовоздушной обороны"

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Власти США вряд ли ускорят процесс утверждения поставок современных вооружений Украине, а также Вашингтон, вероятнее всего, не станет отправлять Киеву ракетные комплексы Patriot. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в электронной версии газеты The Washington Post.

Как отмечается в публикации, украинские власти на этой неделе запросили у американской стороны "новейшие системы противовоздушной обороны" и другие вооружения в свете массированного удара России по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в ответ на совершение властями в Киеве теракта на Крымском мосту. По словам украинского должностного лица, Киев, в частности, рассчитывает получить комплексы Patriot, MIM-23 Hawk, ударные беспилотники, а также "израильские системы противовоздушной обороны".

"Однако пока было мало свидетельств в пользу того, что администрация [США] намерена изменить сравнительно долгий процесс утверждения, в рамках которого она решает, какие виды вооружений и когда направить Украине", - говорится в статье. По словам должностного лица из американского оборонного ведомства, "данный процесс включает в себя проведение США анализа на основе их собственной информации о ситуации на поле боя, потребностях Украины". Американская сторона также выясняет, располагает ли она данными системами. Власти США уточняют, обучены ли украинские военные применению данных вооружений, и разрабатывают план подготовки при необходимости, отмечается в публикации. Кроме того, американские специалисты дают оценки относительно того, могут ли на Украине обслуживать указанные средства.

В материале подчеркивается, что "системы Patriot уже являются в НАТО дефицитными, обычно их отправляют вместе с осуществляющими обслуживание группами" специалистов из США и других стран НАТО. Согласно оценке издания, "Запад вряд ли возьмет на себя такие обязательства".

Президент России Владимир Путин заявил ранее на оперативном совещании с членами Совета безопасности о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Он также предупредил Киев, что, если украинские власти будут пытаться продолжать совершать теракты на территории России, ответы будут жесткими. Путин назвал произошедший 8 октября взрыв на Крымском мосту терактом, за которым стоят украинские спецслужбы. 

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