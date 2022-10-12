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ЦАМТО

Анатолий Антонов: США и союзники, продолжая поставки оружия Киеву, приблизились к красной линии

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Посол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: Александр Щербак/ТАСС

ЦАМТО, 11 октября. Продолжая поставки вооружений Киеву, США и их союзники вплотную приблизились к красной линии. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Призываем США и их союзников не пересекать красных линий, к которым они вплотную приблизились. Перестать накачивать режим смертоносными вооружениями. Это лишь приведет к новым жертвам и разрушениям, дальнейшему затягиванию конфликта", – отметил А.Антонов.

Посол подчеркнул, что заявления Белого дома о намерении продолжать поддержку Киева вооружениями воспринимаются "как еще одно подтверждение факта закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта".

"Подобное содействие, равно как и помощь Киеву разведданными, инструкторами и ориентировками по ведению боевых действий, – это путь к дальнейшей эскалации и усилению риска столкновения России и НАТО. Тем более что оружие применяется Украиной против гражданской инфраструктуры, жилых домов", – заключил А.Антонов.

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Россия
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