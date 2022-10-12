В Бундестаге выступили за скорейшую поставку Украине БМП и танков западного производства

Глава комитета по европейским делам Антон Хофрайтер заявил, что нужно активизировать усилия по международной изоляции России

БЕРЛИН, 11 октября. /ТАСС/. Глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер ("зеленые") выступил за скорейшую поставку Украине тяжелых вооружений - танков западного производства и боевых машин пехоты (БМП).

В опубликованном во вторник интервью медиагруппе Funke в преддверии предстоящей встречи лидеров стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) по Украине Хофрайтер отметил, что ввиду последних событий "Европе и Германии еще предстоит сделать больше". "Важно проверить, можно ли поставить системы ПВО быстрее. Кроме того, должны быть поставлены наконец БМП и танки западной разработки", - сказал он. В то же время политик утверждал, что "необходимо активизировать усилия по международной изоляции России".

На Украине требуют от Германии отправить боевые танки Leopard, однако в Берлине неоднократно заявляли, что не будут принимать таких решений в одиночку. Среди входящих в правящую коалицию партий есть отдельные политики, которые находятся на стороне Киева в этом вопросе.

Ранее Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ сообщило, что власти Германии в первых трех кварталах этого года выдали разрешения на поставки Украине военной продукции на сумму €775 млн. Среди вооружений, поставленных Берлином Киеву, самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня Mars, зенитные самоходные установки Gepard, система ПВО IRIS-T. Недавно стало известно, что ФРГ направит властям Украины еще 50 бронемашин Dingo и 2 РСЗО Mars.

Президент России Владимир Путин 10 октября на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ заявил о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, а также предупредил Киев, что если украинские власти будут пытаться продолжить совершать теракты на территории РФ, то ответы будут жесткими.