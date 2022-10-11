В ЦКБ «Рубин» рассказали о скрытности подлодок будущего

Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) морской техники «Рубин» разработало новый подход к обеспечению скрытности перспективных атомных подводных лодок (АПЛ). Заметность подлодок следующего поколения снизят за счет уменьшения электромагнитных и тепловых полей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель гендиректора ЦКБ «Рубин» по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.

«Основные отличия нашего видения подводной лодки будущего — расширение возможностей и новый подход к обеспечению скрытности. Эти отличия, безусловно, "внутри" лодки, но они видны и снаружи. Самые наглядные проявления — новые обводы, рассчитанные на снижение отраженного акустического сигнала, и необитаемые аппараты на борту. Не так заметны на модели, но не менее важны и работы по уменьшению других полей — электромагнитных, тепловых и прочих, ведь космические системы обнаружения — уже не фантастика, а вполне реальная угроза», — сообщил он.

Сейчас на флот поступают стратегические атомные подводные лодки проекта 955 «Борей» и многоцелевые АПЛ проекта 885 «Ясень». Во второй половине века в составе Военно-морского флота России может появиться подлодка следующего поколения «Арктур».

В августе издание The Drive допустило, что подлодка «Арктур» сможет нести подводные беспилотники «Суррогат».

В том же месяце ЦКБ «Рубин» представило концепт-проект подлодки «Арктур» на форуме «Армия-2022». АПЛ сможет нести стратегическое оружие и необитаемые подводные аппараты.