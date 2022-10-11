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Военное обозрение

Yonhap: Ким Чен Ын заявил, что не собирается вести переговоры с врагами

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Источник изображения: topwar.ru

Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ему не о чем разговаривать с врагами и что он не считает необходимым вести переговоры с ними.

При этом враги не были конкретизированы. Однако, очевидно, что он имел ввиду Южную Корею, Японию и США. Тем более, что ранее с Кимом встречался американский президент - Трамп. Сначала была обещана деэскалация, снятие санкций, потом Трампу самому поставили в США такие условия, что ему стало не до КНДР. Соответственно, американский режим слил все договорённости с Пхеньяном, что называется, в унитаз.

Северокорейский лидер пообещал, что КНДР ещё более активно будет проводить военные операции в будущем.

По сообщению Центрального телеграфного агентства Северной Кореи, недавний пуск баллистических ракет нового образца в сторону Японии стал «более сильным и четким предупреждением врагам».

Напомним, что северокорейские военные провели ряд пусков баллистических ракет в конце сентября-начале октября. По мнению экспертов, это стало ответным шагом Пхеньяна на совместные учения американских и южнокорейских военных в регионе.

В Пхеньяне призвали прекратить эти учения, считая их, не без основания, репетицией войны против КНДР. Однако Вашингтон ответил отказом.

В этом году северокорейские военные в рамках испытаний запустили уже 27 ракет, включая и несколько МБР.

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