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ТАСС

Песков: РФ и США не контактировали по поводу проведения переговоров с Украиной

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Пресс-секретарь президента сообщил, что есть решение украинской стороны отказаться от переговоров

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Москва и Вашингтон не обсуждали проведение переговоров России и Украины. Об этом в понедельник журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, никаких контактов на этот счет не было", - сказал представитель Кремля.

Комментируя заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что США хотят завершения конфликта на Украине и начала мирных переговоров, Песков заметил, что "вряд ли это можно назвать инициативой". "Есть кодифицированное решение украинской стороны, президента Зеленского отказаться от каких-либо переговоров", - подчеркнул он.

  

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Страны
Россия
США
Украина
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