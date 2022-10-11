СМИ: Пентагон намерен соблюдать осторожность в отношении военных поставок Киеву

По данным La Repubblica, Киев давно просит тактические баллистические ракеты дальнего радиуса Atacms, чтобы наносить удары по Крыму

РИМ, 10 октября. /ТАСС/. Вашингтон несколько озабочен тем, что Киев предпринимает несогласованные действия, но этого пока недостаточно, чтобы списать со счетов президента Украины Владимира Зеленского. Как пишет в понедельник газета La Repubblica, американский доклад о причастности украинских спецслужб к покушению на Дарью Дугину является сигналом недовольства Вашингтона.

По ее утверждению, у администрации США есть свои сомнения. Там уже жаловались, что Киев не слушал, когда предупреждали о готовящемся вторжении, и не информировал о некоторых военных инициативах. Выход доклада об убийстве Дугиной стал сигналом этого недовольства, и теперь подрыв Крымского моста подтверждает необходимость той осмотрительности, которую Пентагон всегда соблюдал при военных поставках на Украину.

Как пишет издание, Киев давно просит тактические баллистические ракеты дальнего радиуса Atacms, чтобы наносить удары именно по Крыму с целью поражения российских баз. Вашингтон, тем не менее, не торопится удовлетворять эту просьбу, опасаясь эскалации, которая может вовлечь НАТО. Но этого недостаточно, чтобы изменить общую линию, заключает газета.