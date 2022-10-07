Рогов: переход ЗАЭС под управление РФ раздражает Киев из-за потерь в сотни миллионов евро

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", в настоящий момент на станции идет "передача дел" для того, чтобы вновь запустить ее в работу

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Переход Запорожской АЭС (ЗАЭС) под российское управление вызывает раздражение у властей Украины, так как они потеряли прибыль в сотни миллионов евро, которую получали от экспорта электричества с этой станции. Такое мнение в четверг высказал журналистам председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Если мы говорим об этой передаче [ЗАЭС под управление России], это вызывает чувство истерики у режима [президента Украины Владимира] Зеленского, потому что ежемесячно лично Зеленский, [украинский бизнесмен Ринат] Ахметов со своим подельниками зарабатывали свыше ста миллионов евро на экспорте электроэнергии с Запорожской АЭС. Теперь такой возможности у них не будет", - сказал он.

Рогов добавил, что в настоящий момент на станции идет "передача дел" для того, чтобы вновь запустить ее в работу. По его словам, станция может генерировать мощность до 6 ГВт, но так как ее энергоблоки пришлось остановить из-за повреждения инфраструктуры в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, она, наоборот, потребляет электричество.

Ранее Рогов заявлял, что вырабатываемая на ЗАЭС электроэнергия была самой дешевой из поставляемых в ЕС.

ЗАЭС находится под контролем российских сил. Ее территория неоднократно становилась целью ударов со стороны украинских войск. В результате повреждения отдельных объектов инфраструктуры около станции отключены все шесть ее энергоблоков. Президент России Владимир Путин подписал указ о переходе в федеральную собственность объектов ЗАЭС. Он также поручил создать федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская АЭС", за которым будет закреплено имущество станции.