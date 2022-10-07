Новые санкции ЕС включают запрет на экспорт в РФ технических изделий для авиаотрасли

Самолеты Airbus A320neo и Boeing 737MAX авиакомпании S7 ("Сибирь") в аэропорту Толмачево (Новосибирск), март 2019 года.

Москва. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Евросоюз в рамках восьмого санкционного пакета ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров в РФ.

Под запрет среди прочего попал экспорт "технических изделий, используемых в авиационном секторе", сказано на сайте Еврокомиссии.

О каких именно изделиях идет речь, не уточняется. Вводимые экспортные ограничения направлены "на сокращение доступа России к военным, промышленным и технологическим товарам, а также ее способности развивать свой сектор обороны и безопасности", - говорится в заявлении Еврокомиссии.