Войти
Интерфакс-АВН

Новые санкции ЕС включают запрет на экспорт в РФ технических изделий для авиаотрасли

435
0
0
Самолеты Airbus A320neo и Boeing 737MAX авиакомпании S7 ("Сибирь") в аэропорту Толмачево (Новосибирск), март 2019 года
Самолеты Airbus A320neo и Boeing 737MAX авиакомпании S7 ("Сибирь") в аэропорту Толмачево (Новосибирск), март 2019 года.
Источник изображения: Андрей Чурсин / "Взлёт"

Москва. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Евросоюз в рамках восьмого санкционного пакета ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров в РФ.

Под запрет среди прочего попал экспорт "технических изделий, используемых в авиационном секторе", сказано на сайте Еврокомиссии.

О каких именно изделиях идет речь, не уточняется. Вводимые экспортные ограничения направлены "на сокращение доступа России к военным, промышленным и технологическим товарам, а также ее способности развивать свой сектор обороны и безопасности", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
03.03.2022
Перекрытие выхода к Азовскому морю и переговоры 2 марта. Шестой день операции на Украине
03.06.2021
Перекресток всех путей: адмиралы объяснили значимость российской базы ВМФ в Судане
16.05.2016
«Мусульманские страны» обеспечивают свою безопасность с помощью России
26.01.2016
Ключевой компонент
17.06.2015
С-300: мощное оружие или козырь для торга? ("The Diplomat", Япония)
05.02.2009
Механизм давления. Россия готова разорвать ВТС с военными поставщиками Саакашвили
27.02.2008
"ЮТэйр" - первый покупатель новых вертолетов Eurocopter
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 15:54
  • 17
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 07.10 15:48
  • 34436
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.10 15:30
  • 0
Польский корпус охраны пограничья – инструмент по подготовке и проведению диверсий на территориях соседних государств
  • 07.10 10:36
  • 1
Военных пенсионеров могут мобилизовать, если они подходят под критерии
  • 07.10 10:30
  • 1
Наш ответ на провокации Запада однозначно будет адекватным и жестким
  • 07.10 08:48
  • 1
Власти Запорожской области предложили разместить в регионе базу ВМФ России
  • 07.10 07:57
  • 3
Штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках, заявили в СПЧ
  • 07.10 05:21
  • 2
США запланировали поставки на Украину 500 снарядов увеличенной дальности M982 Excalibur со спутниковым наведением
  • 07.10 05:11
  • 132
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 06.10 23:04
  • 20
Пополнили запасом: в войска уже призвано более 200 тыс. человек
  • 06.10 16:55
  • 0
ПРОЕКТ CUPPER СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРЕМИИ «НОВАТОР МОСКВЫ»
  • 06.10 16:16
  • 2
Эта российская подлодка за считанные минуты уничтожит целые города
  • 06.10 13:36
  • 21
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 06.10 10:38
  • 1
Размещение мобилизованных граждан в автономных условиях
  • 06.10 09:21
  • 1
Российский ЗРК «Оса» уничтожил украинский Су-25