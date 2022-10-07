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«Маршал Шапошников» уничтожил крылатую ракету «противника»

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Фрегат «Маршал Шапошников» перед швартовкой в бухте Золотой Рог во Владивостоке
Фрегат «Маршал Шапошников» перед швартовкой в бухте Золотой Рог во Владивостоке.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Экипаж фрегата «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) провел учения по противовоздушной обороне (ПВО). В ходе тренировки в акватории залива Петра Великого расчеты ПВО корабля уничтожили ракету условного противника, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

По замыслу тренировки, средства разведки зафиксировали пуск ракеты одним из надводных кораблей условного противника. После этого данные передали на фрегат, который находился в зоне досягаемости боеприпаса.

«Расчеты ПВО фрегата «Маршал Шапошников» своевременно обнаружили и взяли на сопровождение «вражескую» противокорабельную ракету. При подлете ракеты в зону поражения корабельным оружием экипаж корабля условно уничтожил цель средствами противовоздушной обороны. В ходе отражения удара экипаж фрегата применил радиоэлектронные средства обороны», — отмечается в сообщении.

Воздушную цель для тренировки боевая информационно-управляющая система корабля сымитировала электронным способом.

В сентябре пресс-служба ВВО сообщила, что в ходе учений «Восток-2022» «Маршал Шапошников» отработал уничтожение подлодки и провел артиллерийские стрельбы в районе залива Петра Великого.

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