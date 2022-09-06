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Российский «Маршал Шапошников» отработал уничтожение подлодки

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Большой противолодочный корабль (БПК) "Маршал Шапошников" и вертолет Ка-27ПС Тихоокеанского флота РФ
Большой противолодочный корабль (БПК) "Маршал Шапошников" и вертолет Ка-27ПС Тихоокеанского флота РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Российский фрегат «Маршал Шапошников» в ходе учений «Восток-2022» отработал уничтожение подлодки и провел артиллерийские стрельбы в районе залива Петра Великого. Об этом со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа сообщает РИА Новости.

Расчисткой водных путей от возможных мин занимались тральщики БТ-215 и БТ-325. В ходе учений «Маршал Шапошников» обнаружил и уничтожил огнем 30-миллиметровой автоматической артиллерийской установки АК-630 макет плавающей морской мины.

Согласно легенде учений, на границе территориальных вод России была обнаружена подлодка противника. «Для допоиска подлодки и ее идентификации с борта фрегата был поднят вертолет Ка-27ПЛ. После обнаружения субмарины и ее отказа всплыть в район нахождения подлодки был нанесен бомбовый удар из реактивной бомбометной установки РБУ-6000», — сообщили в пресс-службе.

На следующем этапе учений фрегат вместе с парой ракетных катеров Р-20 и Р-24 вступил в бой с кораблями условного противника.

«Для поражения имитированных воздушных целей фрегат комплексно применил артиллерийские установки А-190 и АК-630, а также осуществил постановку активных радиоэлектронных помех», — рассказали в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Учения завершились отработкой действий по защите фрегата от диверсантов.

В августе РИА Новости сообщили, что фрегат «Маршал Шапошников» и два вертолета Ка-27ПЛ Тихоокеанского флота России в ходе учений уничтожили субмарину условного противника в Японском море.

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Страны
Россия
Япония
Продукция
А-190
АК-630 Ласка
Ка-27ПЛ
Пётр Великий
РБУ-6000
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