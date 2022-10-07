Войти
Военное обозрение

Пентагон внёс производителей дронов DJI и BGI Genomics в санкционный список за связи с китайской армией

390
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Компании-производители беспилотных летательных аппаратов DJI и BGI Genomics внесены в «черный список» Министерства обороны США. Главная причина такого решения – тесные связи компаний с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). В Пентагоне считают, что коммуникация компаний с НОАК может представлять существенную угрозу американским интересам.

С компаниями, внесенными в санкционный список, ограничиваются торговые и иные деловые операции США, включая инвестирование средств в их развитие. Ранее Вашингтон уже ввел ряд ограничений на торговлю с китайскими компаниями.

Известно, что в список была внесена китайская компания DJI Technology Co со штаб-квартирой в Шэньчжэне (провинция Гуандун, КНР). Американские власти считают, что она может использовать деловые связи с США с целью модернизации собственного производства и усиления, тем самым, боевых возможностей НОАК. В Пентагоне стремятся этого не допустить.

Компания известна как крупнейший в мире производитель дронов. Хотя основная часть дронов, производимых компанией, используется гражданскими лицами и фирмами в сугубо гражданских интересах, например для развлечений или в сфере сельского хозяйства, Пентагон считает, что компания должна быть под санкциями.

Кроме DJI, в санкционный список попали еще 7 китайских компаний. Американские власти, помимо заботы о безопасности США из-за их сотрудничества с НОАК, вводят санкции и из-за ситуации с якобы нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Понятно, что рассуждения о правах человека в СУАР, а также в Тибетском автономном районе и Гонконге, используются США для оправдания политики экономического и информационного давления на Китай с одновременной попыткой удерживать мир в однополярной системе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Похожие новости
03.01.2020
"Формальный статус": в Британии хотели позвать Москву в НАТО
15.01.2016
Что стоит за испытаниями в Северной Корее
12.01.2016
Стратегический бомбардировщик будущего напоминает разрушители из "Звездных войн"
14.02.2014
"Нефритовый заяц" снова готов "прыгать"
12.02.2014
Меньше, но дороже
06.04.2012
Наносказка станет былью!
11.08.2009
Новейшие разработки на МАКС-2009: сверхзвук и плазма на крыле
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 15:54
  • 17
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 07.10 15:48
  • 34436
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.10 15:30
  • 0
Польский корпус охраны пограничья – инструмент по подготовке и проведению диверсий на территориях соседних государств
  • 07.10 10:36
  • 1
Военных пенсионеров могут мобилизовать, если они подходят под критерии
  • 07.10 10:30
  • 1
Наш ответ на провокации Запада однозначно будет адекватным и жестким
  • 07.10 08:48
  • 1
Власти Запорожской области предложили разместить в регионе базу ВМФ России
  • 07.10 07:57
  • 3
Штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках, заявили в СПЧ
  • 07.10 05:21
  • 2
США запланировали поставки на Украину 500 снарядов увеличенной дальности M982 Excalibur со спутниковым наведением
  • 07.10 05:11
  • 132
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 06.10 23:04
  • 20
Пополнили запасом: в войска уже призвано более 200 тыс. человек
  • 06.10 16:55
  • 0
ПРОЕКТ CUPPER СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРЕМИИ «НОВАТОР МОСКВЫ»
  • 06.10 16:16
  • 2
Эта российская подлодка за считанные минуты уничтожит целые города
  • 06.10 13:36
  • 21
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 06.10 10:38
  • 1
Размещение мобилизованных граждан в автономных условиях
  • 06.10 09:21
  • 1
Российский ЗРК «Оса» уничтожил украинский Су-25