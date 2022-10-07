Пентагон внёс производителей дронов DJI и BGI Genomics в санкционный список за связи с китайской армией

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Компании-производители беспилотных летательных аппаратов DJI и BGI Genomics внесены в «черный список» Министерства обороны США. Главная причина такого решения – тесные связи компаний с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). В Пентагоне считают, что коммуникация компаний с НОАК может представлять существенную угрозу американским интересам.

С компаниями, внесенными в санкционный список, ограничиваются торговые и иные деловые операции США, включая инвестирование средств в их развитие. Ранее Вашингтон уже ввел ряд ограничений на торговлю с китайскими компаниями.

Известно, что в список была внесена китайская компания DJI Technology Co со штаб-квартирой в Шэньчжэне (провинция Гуандун, КНР). Американские власти считают, что она может использовать деловые связи с США с целью модернизации собственного производства и усиления, тем самым, боевых возможностей НОАК. В Пентагоне стремятся этого не допустить.

Компания известна как крупнейший в мире производитель дронов. Хотя основная часть дронов, производимых компанией, используется гражданскими лицами и фирмами в сугубо гражданских интересах, например для развлечений или в сфере сельского хозяйства, Пентагон считает, что компания должна быть под санкциями.

Кроме DJI, в санкционный список попали еще 7 китайских компаний. Американские власти, помимо заботы о безопасности США из-за их сотрудничества с НОАК, вводят санкции и из-за ситуации с якобы нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Понятно, что рассуждения о правах человека в СУАР, а также в Тибетском автономном районе и Гонконге, используются США для оправдания политики экономического и информационного давления на Китай с одновременной попыткой удерживать мир в однополярной системе.