Министр обороны Финляндии заявил о принципиальной позиции одновременного со Швецией вступления в НАТО

Хельсинки. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Финляндия и Швеция продолжат одновременное продвижение по пути в НАТО, несмотря на возможное противодействие со стороны Турции, заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен (Antti Kaikkonen).

"Когда мы приступили к проекту НАТО с нашим близким партнером Швецией, мы вместе продвигались вперед по этому пути. Других планов у нас нет. Мы стремимся выполнить работу вместе до конца, как планировалось с самого начала", - сказал Кайкконен в четверг в интервью порталу Yle.

Комментируя высказанное в СМИ предложение директора института внешней политики Финляндии Мики Аалтола, что "для Финляндии было бы неплохо подумать о том, как она отреагирует на ситуацию, когда Турция согласится принять в члены НАТО Финляндию, но не Швецию", глава оборонного ведомства заявил, что "одновременное членство Финляндии и Швеции в НАТО имеет особое значение для национальной обороны".

Турция, среди прочего, настаивает, чтобы Швеция и Финляндия изменили позицию в отношении курдских военизированных формирований, которых Анкара считает террористическими группировками. Также Анкара настаивает на экстрадиции из Швеции и Финляндии ряда деятелей-курдов.

Кайкконен также сообщил, что в настоящее время рассматриваются различные варианты возможного присутствия структур НАТО в Финляндии после вступления страны в альянс.

"Членство в НАТО не обязывает Финляндию размещать на своей территории ядерное оружие, постоянные базы или войска", - отметил он.

Министр признал, что Финляндия как член НАТО должна согласиться с тем, что ядерное оружие является частью обороны и сдерживания военного альянса. Однако он считает, что "ядерное оружие вряд ли будет размещено на финской земле".

"На данный момент самым важным было бы закончить само вступление в члены НАТО", - добавил министр обороны.