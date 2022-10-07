Фрегат "Маршал Шапошников" отразил ракетный удар условного противника на учении в заливе Петра Великого

Владивосток. 6 октября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Экипаж фрегата "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота отразил ракетный удар условного противника в ходе учения в заливе Петра Великого, сообщила в четверг пресс-служба флота.

По замыслу тренировки по противовоздушной обороне, средства разведки зафиксировали пуск крылатой ракеты одним из надводных кораблей условного противника, после чего данные оперативно были переданы на фрегат, находящийся в зоне ее досягаемости.

"Расчет ПВО корабля своевременно выявил противокорабельную ракету условного противника, следующую курсом к району выполнения задач экипажем фрегата", - говорится в сообщении.

Расчеты ПВО фрегата "Маршал Шапошников" своевременно обнаружили и взяли на сопровождение "вражескую" противокорабельную ракету. При подлете ракеты в зону поражения корабельным оружием экипаж корабля условно уничтожил цель средствами противовоздушной обороны. В ходе отражения удара экипаж фрегата применил радиоэлектронные средства обороны.