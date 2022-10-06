Войти
Lenta.ru

Минобороны показало кадры применения модернизированных БРДМ-2МС

116
0
0
БРДМ-2МС
БРДМ-2МС.
Источник изображения: rg.ru

Модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2МС применяют на полигонах в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующие кадры показало Министерство обороны России.



Модернизированные БРДМ-2МС поступают в подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ). Машины используют для подготовки мобилизованных военнослужащих на полигонах. В сообщении отметили, что БРДМ-2МС значительно повысили боевой потенциал разведывательных подразделений ВДВ.

Усовершенствованная машина получила новый трехканальный прицел командира, который позволяет видеть цели на расстоянии до пяти километров днем и до 3,5 — ночью. Также БРДМ-2МС оснастили камерами кругового обзора и новым дизельным двигателем. Модернизированные БРДМ-2 несут комплект навесной брони, который обеспечивает защиту от пуль калибра 12,7 миллиметра.

В сентябре начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков сообщил, что участвующие в СВО бронетранспортеры и боевые машины пехоты получили комплекты дополнительной защиты.

В июле «Уралвагонзавод» передал Минобороны партию боевых разведывательных машин БРМ-1К с новым боевым отделением, которое используют на БТР-82А.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
БРДМ-2
БРМ-1К
БТР-82
БТР-82А
Компании
ГАБТУ
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Похожие новости
09.08.2022
Российские военные применили САУ «Нона-СВК» в ходе СВО на Украине
03.08.2022
В России сравнили переданные Украине VAB с российскими БТР-80
14.09.2020
Российская бронетехника получит экранную броню
19.12.2017
В 2017 году должны быть серийно модернизированы первые десять танков Т-80БВ
23.03.2016
Лицензия на стабильность
12.09.2011
Броня плюс руль
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 02:06
  • 1
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 06.10 01:41
  • 34291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.10 01:36
  • 2
Генштаб ВСУ: Сейчас активность работы украинской авиации превышает российскую
  • 05.10 19:27
  • 4
"Зенитные танки" Gepard не могут эффективно применяться против БПЛА "Герань"
  • 05.10 16:56
  • 19
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 05.10 13:18
  • 45
Систему «свой-чужой» распространят на солдат
  • 05.10 11:19
  • 3
Народ и армия едины?
  • 05.10 10:50
  • 11
А. Иноземцев – о перспективах двигателей для самолётов от Ту-214 до МС-21-400
  • 05.10 09:45
  • 2
Как сорвать военные замыслы ВСУ и НАТО
  • 05.10 09:40
  • 1
Две новые радиолокационные станции «Воронеж» закроют северное направление
  • 05.10 09:11
  • 1
Источник рассказал о защите референдума в ДНР новейшими РЛС контрбатарейной борьбы
  • 05.10 02:01
  • 15
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 05.10 01:29
  • 1
Правительство разрешило закупать товары двойного назначения за счет бюджета
  • 05.10 01:27
  • 1
Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу
  • 04.10 20:26
  • 2
В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100