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В «Ростехе» рассказали о юбилее танка Т-90

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Танк Т-90М
Танк Т-90М.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Российский танк Т-90, который приняли на вооружение российской армии 5 октября 1992 года, отмечает 30-летний юбилей. На основе машины создали модернизированный Т-90М, который поступает в войска. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Ростех».

Отмечается, что конструкторы вложили в Т-90 весь опыт испытаний и эксплуатации танков Т-72. Машина получила систему управления огнем 1А45Т «Иртыш», прицельно-наблюдательный комплекс командира ПНК-4С, а также комплекс управляемого вооружения 9К119 «Рефлекс», который позволяет поражать цели на дальности до пяти километров. На Т-90 впервые в мире установили комплекс оптико-электронного подавления ТШУ-1.

В ходе испытаний экспортной версии Т-90С в Индии каждая машина прошла более 2000 километров. Танки преодолевали песчаные барханы высотой до 15 метров при дневной температуре воздуха до 53 градусов.

В «Ростехе» подчеркнули, что модернизация танка Т-90 оказалась настолько многоуровневой, что Т-90М «Прорыв» можно считать новой моделью. «Он является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя. На нем полностью заменена башня, модернизированы силовая и трансмиссионная установки, ходовая часть, повышен уровень бронестойкости», — отметили в госкорпорации.

В сентябре главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков сообщил, что в ходе спецоперации на Украине российские военные впервые в боевых условиях применили танк Т-90М с панорамным прицелом.

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Страны
Индия
Россия
Украина
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
Ростех
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